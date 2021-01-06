Перегородка
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Перегородка
Недавно появился вопрос по возможным перегородкам, в частности хочу разделить себе гараж на мастерскую, где планирую отопление, и место для парковки автомобиля. Кто и как себе такое уже реализовал? Какие есть варианты?
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Laluna
- Читатель
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- Сообщения: 33
- Зарегистрирован: 15 дек 2020, 19:37
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Re: Перегородка
Самое простое – это сделать перегородку на заказ. Я заказывал себе алюминиевые перегородки, такие https://alplastroy.ru/our-services/pere ... minievyie/ . Естественно выбирал двойной энергосберегающий стеклопакет. Таким образом у меня и с освещением проблем нет и топить лишнее не надо. Да и визуально она не «съедает» помещения, создавая иллюзию большой комнаты. Можно закрыться и сплошной перегородкой, но это менее эстетично.
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Неваляшка
- Читатель
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- Сообщения: 45
- Зарегистрирован: 07 мар 2019, 15:25
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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