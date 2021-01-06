Laluna » 06 янв 2021, 11:40

Недавно появился вопрос по возможным перегородкам, в частности хочу разделить себе гараж на мастерскую, где планирую отопление, и место для парковки автомобиля. Кто и как себе такое уже реализовал? Какие есть варианты?