Неваляшка » 12 янв 2021, 16:00

Добрый день. Начальник попросил меня найти контакты компании-изготовителя металлических балок, чтобы можно было вести сотрудничество на постоянной основе. Что скажете? Буду вам признательна за любые ответы и советы.