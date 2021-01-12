Строительство зданий
Модераторы: more, bot, translate
Первое новое сообщение • 1 сообщение • Страница 1 из 1
Строительство зданий
Добрый день. Начальник попросил меня найти контакты компании-изготовителя металлических балок, чтобы можно было вести сотрудничество на постоянной основе. Что скажете? Буду вам признательна за любые ответы и советы.
-
Неваляшка
- Писатель
-
- Сообщения: 54
- Зарегистрирован: 07 мар 2019, 15:25
-
1 сообщение • Страница 1 из 1
Вернуться в Недвижимость, строительство, ремонт
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10