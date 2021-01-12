Строительство зданий

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

Строительство зданий

Новое сообщение Неваляшка » 12 янв 2021, 16:00

Добрый день. Начальник попросил меня найти контакты компании-изготовителя металлических балок, чтобы можно было вести сотрудничество на постоянной основе. Что скажете? Буду вам признательна за любые ответы и советы.


Аватара пользователя
Неваляшка
Писатель
 
Сообщения: 54
Зарегистрирован: 07 мар 2019, 15:25
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Недвижимость, строительство, ремонт

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10

cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group