tralivaliqq » 18 янв 2021, 00:01

Всем привет!

Затеял ремонт в новой квартире. Сейчас на этапе штукатурки. Все друзья и знакомые советуют машинную штукатурку заказать а не ручную. Что думаете на этот счет? И если знаете контакты толковых ребят в этом направлении, прошу в коменты отпишите.

Спасибо)