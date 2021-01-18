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tralivaliqq » 18 янв 2021, 00:01
Всем привет!
Затеял ремонт в новой квартире. Сейчас на этапе штукатурки. Все друзья и знакомые советуют машинную штукатурку заказать а не ручную. Что думаете на этот счет? И если знаете контакты толковых ребят в этом направлении, прошу в коменты отпишите.
Спасибо)
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tralivaliqq
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- Зарегистрирован: 17 янв 2021, 23:58
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