Машинная штукатурка

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

Машинная штукатурка

Новое сообщение tralivaliqq » 18 янв 2021, 00:01

Всем привет!

Затеял ремонт в новой квартире. Сейчас на этапе штукатурки. Все друзья и знакомые советуют машинную штукатурку заказать а не ручную. Что думаете на этот счет? И если знаете контакты толковых ребят в этом направлении, прошу в коменты отпишите.

Спасибо)



tralivaliqq
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 17 янв 2021, 23:58
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Недвижимость, строительство, ремонт

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9

cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group