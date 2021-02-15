Как сделать летнюю площадку

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Как сделать летнюю площадку

Новое сообщение Arletremi » 15 фев 2021, 11:15

Купил недавно небольшое кафе и хочу сразу сделать там летнюю площадку. Кто посоветует, как там все обустроить таким образом, чтобы было красиво, уютно и удобно для клиентов?


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Re: Как сделать летнюю площадку

Новое сообщение Dalefu » 15 фев 2021, 15:04

Лично я считаю, что особо заморачиваться не нужно - просто вынесете столики на улицу и возле каждого поставьте зонтики от солнца - получится просто, недорого и вполне прилично.
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Re: Как сделать летнюю площадку

Новое сообщение Xendrabi » 15 фев 2021, 17:20

Да, в нашей стране просто выносить столики на улицу - в лужи и грязь - не очень хороший вариант, который больше подойдет для какой-то дешевой забегаловки. А если у человека приличное заведение, тогда лучше все-таки сделать нормальную крытую террасу. Плюс, чтобы, действительно, не дышать выхлопными газами, можно еще заказать, например, в этой компании: https://55m.ru/ мягкие окна ПВХ. И уж тогда посетителям точно будет комфортно и удобно там находиться.
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Re: Как сделать летнюю площадку

Новое сообщение иванушка » 15 фев 2021, 21:28

Террасу можно пристраивать как к самому дому, так и располагать около него.Она может быть как открытой, так и с крышей. Если вы живёте на юге страны, то лучше запланировать строительство крытой террасы, чтобы была возможность спрятаться от палящего солнца в летний период. Впрочем, «закрытость» никоим образом не усложняет строительство данной конструкции. При строительстве террассы нужно использовать качественные материалы в особенности деревянные окна https://oknabau.ru/bezramnoe-osteklenie/bezramnoe-osteklenie-terras.html
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