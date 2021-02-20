Монтажный пенный пистолет
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Монтажный пенный пистолет
Совсем недавно купил монтажный пистолет для пены от Хилти https://bifai.ru/product/dozirovochnyj-pistolet-hilti-cf-ds1/ и реально доволен приобретением. Данный монтажный пистолет удобно держать в руках за счёт его хорошо продуманной производителем формы. Большим плюсом этой модели является простота его очистки от засохшей пены, так как на стволе пистолета отсутствует ограничительная гайка. Ствол пистолета выполнен из литого металла. Работая данным пистолетом, вы будете полностью контролировать выход пены и ширину заполнения выбранной ниши. Ограничительная рукоятка подачи пены работает без нареканий. Тонкий наконечник позволяет проникать практически в любые щели. Рекомендую использовать в комплекте с фирменной пеной.
- Kobernik
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- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 20 фев 2021, 18:31
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