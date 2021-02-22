ValentinDerkovsky » 22 фев 2021, 20:10

Я ремонт делал, когда вообще найти что-либо в интернете было невозможно. В итоге покупал там где пришлось. Да, качество было не очень но и цена сходная. Сейчас поменял уже всё по новой. Знал бы о нём раньше, может здесь взял бы, смотрю есть интересные варианты дверей, не только межкомнатных. Но единственное - я любитель пощупать прежде чем брать что-то, потому что на картинке может быть одно, а в жизни - другое.