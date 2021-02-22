Купить недорого дверь с установкой под ключ в Москве
Модераторы: more, bot, translate
Первое новое сообщение • Сообщений: 5 • Страница 1 из 1
Купить недорого дверь с установкой под ключ в Москве
Решил сделать косметический ремонт в квартире. Кто может посоветовать хороший магазин в Москве и МО, которые продают по хорошей цене межкомнатные двери? Хочу что-то особенное, а не как у всех..
Последний раз редактировалось Kventin Avagaro 22 фев 2021, 20:17, всего редактировалось 1 раз.
-
Kventin Avagaro
- Читатель
-
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 10 фев 2021, 18:46
Re: Купить двери в интернет магазине в Москве и МО
Помню помню, когда делал ремонт замучался с выбором дверей. Тогда сайты не так еще развиты были, ездил лично по каждому из магазинов и смотрел. Честно сказать, проблем было выше крыши, потому что то чего я хотел, не было ни в одном из магазинов. Тогда я наткнулся на сайт https://artidoors.ru/mezhkomnatnye-dveri/. Честно скажу, хочешь ищи другие варианты, но я реально остался доволен. Сделали всё быстро, привезли еще быстрее. Радуюсь уже больше 5 лет.
-
LittleNightmare
-
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 22 фев 2021, 19:59
- Откуда: Москва
-
Re: Купить двери в интернет магазине в Москве и МО
Я ремонт делал, когда вообще найти что-либо в интернете было невозможно. В итоге покупал там где пришлось. Да, качество было не очень но и цена сходная. Сейчас поменял уже всё по новой. Знал бы о нём раньше, может здесь взял бы, смотрю есть интересные варианты дверей, не только межкомнатных. Но единственное - я любитель пощупать прежде чем брать что-то, потому что на картинке может быть одно, а в жизни - другое.
- ValentinDerkovsky
- Читатель
-
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 10 фев 2021, 18:12
-
Re: Купить двери в интернет магазине в Москве и МО
Ну тут уж каждому своё. Да и к тому же сейчас настолько всё развито, что то что на картинке, по приезду к тебе и после проверки можно легко вернуть деньги и не забирать товар. Да, может придется подождать день, но когда найдешь сайт, где точно всё качественное, проблема с поиском места, машины для перевозки и т.д., пропадут навсегда.
-
LittleNightmare
-
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 22 фев 2021, 19:59
- Откуда: Москва
-
Re: Купить двери в интернет магазине в Москве и МО
Класс! Сайт мне нравится, посмотрим что тут есть. Самому ездить возможности нет, я пока без транспорта, да и ковид знаете ли.
-
Kventin Avagaro
- Читатель
-
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 10 фев 2021, 18:46
Сообщений: 5 • Страница 1 из 1
Вернуться в Недвижимость, строительство, ремонт
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: Tbot и гости: 7