Недвижимость
Модераторы: more, bot, translate
Первое новое сообщение • 1 сообщение • Страница 1 из 1
Недвижимость
А есть плюсов много. В первую очередь: недвижимость в Турции https://hayatestate.ru/antalya это прекрасная инвестиция, только с аренды можно получать большой стабильный доход. А сдавать недвижимость можно круглый год, туристы есть постоянно!
- sewr
-
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 16 янв 2021, 21:42
-
1 сообщение • Страница 1 из 1
Вернуться в Недвижимость, строительство, ремонт
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot], sewr и гости: 6