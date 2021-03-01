Недвижимость

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Недвижимость

Новое сообщение sewr » 01 мар 2021, 11:13

А есть плюсов много. В первую очередь: недвижимость в Турции https://hayatestate.ru/antalya это прекрасная инвестиция, только с аренды можно получать большой стабильный доход. А сдавать недвижимость можно круглый год, туристы есть постоянно!


sewr
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 16 янв 2021, 21:42
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