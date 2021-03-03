Строительство дома
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Строительство дома
Приветствую, вас. Никак не получается выбор остановить на одном сайте в интернете, чтобы заявку оставить на строительство загородного коттеджа под ключ. Расскажите, с какими компаниями вам уже приходилось ранее взаимодействовать и почему приняли такое решение?
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Laluna
- Писатель
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- Сообщения: 51
- Зарегистрирован: 15 дек 2020, 19:37
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Re: Строительство дома
Понимаю вас, потому что я сама изучила больше десятка сайтов, а потом решила воспользоваться помощью организации, которая не первый год строит дома, коттеджи и дачи. Вам стоит заглянуть сюда https://fullhouse54.ru чтобы для начала сориентироваться по общей информации, а потом решение принять о том, в каком направлении стоит двигаться дальше. Я осталась довольна, дом построили в согласованные сроки и поэтому, не смога пройти мимо вашего сообщения, захотелось отписаться и проконсультировать, скинуть ссылку.
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Неваляшка
- Писатель
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- Сообщения: 62
- Зарегистрирован: 07 мар 2019, 15:25
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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