Что лучше стелить на пол в квартире
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Что лучше стелить на пол в квартире
Собираемся делать ремонт в новой квартире и сейчас думаем над тем, что лучше всего постелить на пол. Жена хочет постелить линолеум, а я больше склоняюсь к чему-то более натуральному. А вы что думаете на этот счет?
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Dalefu
- Читатель
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- Сообщения: 31
- Зарегистрирован: 29 июл 2019, 18:40
Re: Что лучше стелить на пол в квартире
А мне больше нравится плитка - она гораздо практичней и долговечней.
- Arletremi
- Читатель
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- Сообщения: 32
- Зарегистрирован: 27 июл 2019, 16:31
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Re: Что лучше стелить на пол в квартире
Да, плитка сейчас есть очень неплохая, причем она уже даже не холодит - можете даже сами посмотреть на этом cайте: https://artisan.ru/ но все равно, лично мне больше нравится натуральное дерево. Правда стоит оно сейчас достаточно дорого, поэтому, если бюджет у вас ограничен, тогда можете все-таки остановить свой выбор на каком-то компромиссном варианте - например, на ламинате.
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Xendrabi
- Читатель
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- Сообщения: 35
- Зарегистрирован: 28 июл 2019, 15:57
Re: Что лучше стелить на пол в квартире
плитку или ламинат.
- NikityK
- Читатель
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- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 28 апр 2021, 09:25
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Сообщений: 4 • Страница 1 из 1
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