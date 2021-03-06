Dalefu » 06 мар 2021, 11:36

Собираемся делать ремонт в новой квартире и сейчас думаем над тем, что лучше всего постелить на пол. Жена хочет постелить линолеум, а я больше склоняюсь к чему-то более натуральному. А вы что думаете на этот счет?