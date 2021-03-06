Что лучше стелить на пол в квартире

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Что лучше стелить на пол в квартире

Новое сообщение Dalefu » 06 мар 2021, 11:36

Собираемся делать ремонт в новой квартире и сейчас думаем над тем, что лучше всего постелить на пол. Жена хочет постелить линолеум, а я больше склоняюсь к чему-то более натуральному. А вы что думаете на этот счет?


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Re: Что лучше стелить на пол в квартире

Новое сообщение Arletremi » 06 мар 2021, 15:08

А мне больше нравится плитка - она гораздо практичней и долговечней.
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Re: Что лучше стелить на пол в квартире

Новое сообщение Xendrabi » 06 мар 2021, 20:46

Да, плитка сейчас есть очень неплохая, причем она уже даже не холодит - можете даже сами посмотреть на этом cайте: https://artisan.ru/ но все равно, лично мне больше нравится натуральное дерево. Правда стоит оно сейчас достаточно дорого, поэтому, если бюджет у вас ограничен, тогда можете все-таки остановить свой выбор на каком-то компромиссном варианте - например, на ламинате.
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Re: Что лучше стелить на пол в квартире

Новое сообщение NikityK » 06 авг 2021, 18:15

плитку или ламинат.
NikityK
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