Неваляшка » 06 мар 2021, 16:22

Решили с мужем, что хватит нам ютиться всем в квартире, будем покупать коттедж. Мы уже нашли подходящий. Теперь вот ищу тех кто помог бы мне сделать в нем все красиво. Так чтобы все было удобно. Все же дети, надо и о безопасности подумать, а то мало ли.