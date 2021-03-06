Дизайн интерьера

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

Дизайн интерьера

Новое сообщение Неваляшка » 06 мар 2021, 16:22

Решили с мужем, что хватит нам ютиться всем в квартире, будем покупать коттедж. Мы уже нашли подходящий. Теперь вот ищу тех кто помог бы мне сделать в нем все красиво. Так чтобы все было удобно. Все же дети, надо и о безопасности подумать, а то мало ли.


Аватара пользователя
Неваляшка
Писатель
 
Сообщения: 65
Зарегистрирован: 07 мар 2019, 15:25
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Недвижимость, строительство, ремонт

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6

Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group