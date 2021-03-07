Строительство дома

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Строительство дома

Новое сообщение Laluna » 07 мар 2021, 20:16

Решили с супругом вложить все накопленные нами сбережения пока они не обесценились в покупку квартиры. Но вот в последний момент передумали, поняли, что хотим свой дом. Подскажите мне, пожалуйста, фирму которая занимается строительством под ключ?


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Re: Строительство дома

Новое сообщение Неваляшка » 07 мар 2021, 20:35

Здравствуйте. Правильное решение вы приняли и то, что выбрали дом, а не квартиру тоже. Как по мне, в квартире какая бы большая она не была, в ней все равно тесно. А вот в своем доме просто красота, свобода. У нас родители построили свой дом за городом, так я вам скажу, что это никак не сравнится с квартирой. А за проектом и строительством его они обращались вот сюда https://olimpstroyservis.ru , они делают под ключ как вы и хотите.
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Неваляшка
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Зарегистрирован: 07 мар 2019, 15:25
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