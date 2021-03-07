Laluna » 07 мар 2021, 20:16

Решили с супругом вложить все накопленные нами сбережения пока они не обесценились в покупку квартиры. Но вот в последний момент передумали, поняли, что хотим свой дом. Подскажите мне, пожалуйста, фирму которая занимается строительством под ключ?