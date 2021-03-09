Неваляшка » 09 мар 2021, 12:46

Здравствуйте. Никак не получается выбор остановить на предложении о сотрудничестве с одной компанией, чтобы можно было обсудить условия строительства дома из клееного бруса. Есть ли у вас на примете такие организации? Буду благодарна за высказанные мнения.