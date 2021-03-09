Строительство дома

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Строительство дома

Новое сообщение Неваляшка » 09 мар 2021, 12:46

Здравствуйте. Никак не получается выбор остановить на предложении о сотрудничестве с одной компанией, чтобы можно было обсудить условия строительства дома из клееного бруса. Есть ли у вас на примете такие организации? Буду благодарна за высказанные мнения.


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Неваляшка
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Сообщения: 67
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Re: Строительство дома

Новое сообщение Laluna » 09 мар 2021, 15:30

Да, на примете у меня есть одна такая организация, и поэтому не смогла пройти мимо вашего сообщения, решила отписаться и проконсультировать по вопросу. Обязательно стоит изучить портфолио здесь skb44.ru дома из клееного бруса уже отстроенные представлены, если возникли вопросы – то лучше будет задать их сотруднику и получить ответы уже через несколько мгновений. Именно поэтому, я не смогла остаться равнодушной к вашему сообщению, захотелось отписаться и помочь советом и сразу ссылку скинуть для удобства. Так, что – не стесняйтесь лишний раз консультироваться, лучше в телефонном режиме это делать.
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Laluna
Писатель
 
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