Строительство дома
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Строительство дома
Здравствуйте. Никак не получается выбор остановить на предложении о сотрудничестве с одной компанией, чтобы можно было обсудить условия строительства дома из клееного бруса. Есть ли у вас на примете такие организации? Буду благодарна за высказанные мнения.
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Неваляшка
- Писатель
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- Сообщения: 67
- Зарегистрирован: 07 мар 2019, 15:25
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Re: Строительство дома
Да, на примете у меня есть одна такая организация, и поэтому не смогла пройти мимо вашего сообщения, решила отписаться и проконсультировать по вопросу. Обязательно стоит изучить портфолио здесь skb44.ru дома из клееного бруса уже отстроенные представлены, если возникли вопросы – то лучше будет задать их сотруднику и получить ответы уже через несколько мгновений. Именно поэтому, я не смогла остаться равнодушной к вашему сообщению, захотелось отписаться и помочь советом и сразу ссылку скинуть для удобства. Так, что – не стесняйтесь лишний раз консультироваться, лучше в телефонном режиме это делать.
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Laluna
- Писатель
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- Сообщения: 56
- Зарегистрирован: 15 дек 2020, 19:37
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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