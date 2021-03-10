стальные круглые трубы

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стальные круглые трубы

Новое сообщение tralivaliqq » 10 мар 2021, 14:15

На строительстве нам требуются стальные круглые трубы, подскажите где их можно заказать?


tralivaliqq
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Re: стальные круглые трубы

Новое сообщение медалистка » 10 мар 2021, 17:02

Можете заказать стальные круглые трубы тут https://avangard-w.kz/kruglyie-stalnyie-trubyiОбратитесь за консультацией и вам менеджеры подскажут какие именно трубы вам лучше всего взять, ну и при большом заказе сделают скидку.
медалистка
Читатель
 
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 18 янв 2021, 00:03
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