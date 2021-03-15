otello34 » 15 мар 2021, 19:33

Построили новый объект, требовалось возведение КТП. Обращались для этого в компанию Элезар - https://elezar.ru/ktp Помогли выбрать оптимальный трансформатор, подключили его и помогли с документами.

Есть гарантия. Думаю, будет сотрудничать еще долго