Есть гарантия. Думаю, будет сотрудничать еще долго
Электрификация
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Электрификация
Построили новый объект, требовалось возведение КТП. Обращались для этого в компанию Элезар - https://elezar.ru/ktp Помогли выбрать оптимальный трансформатор, подключили его и помогли с документами.
- otello34
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- Сообщения: 19
- Зарегистрирован: 30 апр 2019, 19:09
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