Металлочерепица Металл Профиль в Москве

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

Металлочерепица Металл Профиль в Москве

Новое сообщение antina » 16 мар 2021, 16:01

Если так посмотреть, со временем многие люди уже убрали у себя шиферные крыши и установили себе металлочерепицу. И я вот думаю, может и себе заказать тоже металлочерепицу? Вот как можно определить, что пришло время заменить крышу? Так то вроде не протекает. А смотрела по чем можно купить металлочерепицу Металл Профиль в Москве https://www.marketprofil.ru/catalog/metalocherepitsa/ то в общем то и недорого получается. Можно и заказать. А вы себе меняли уже крышу? Из чего теперь ваша крыша?

Изображение



Аватара пользователя
antina
Читатель
 
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 06 май 2015, 07:36
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Недвижимость, строительство, ремонт

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13

Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group