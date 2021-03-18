Инстрменты

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

Инстрменты

Новое сообщение Miranda » 18 мар 2021, 15:50

Где купить хороший строительный инструмент, посоветуйте магазин.


Аватара пользователя
Miranda
Читатель
 
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 26 фев 2021, 11:19
Вернуться к началу

Re: Инстрменты

Новое сообщение Otto » 18 мар 2021, 17:17

Есть большой выбор инструмента на сайте магазина ООО Микрон https://www.microntools.ru/c/razvertki/ , брали у них хорошие развертки с братом во время постройки. Есть разные, в наличии. Качество понравилось инструмента, сделано действительно на совесть. Я часто у них теперь разный строительный и измерительный инструмент беру, цены полностью устраивают и доставка быстрая.
Аватара пользователя
Otto
Читатель
 
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 25 дек 2020, 17:04
Вернуться к началу

Re: Инстрменты

Новое сообщение vera1000 » 14 авг 2022, 08:03

ввгнгд 3х2 5 https://art-bud-electro.com/vvgngd-3h2-5. Пожарная безопасность всегда в цене при монтаже кабельных систем. Многие задачи, в том числе организация проводки в жилых зданиях, отличаются особенно высокими требованиями по этой части. Для таких операций отлично подходят негорючие кабели с низким дымообразованием. Один из самых востребованных продуктов этого вида - ВВГНГД 3х2 5. Его очень часто приобретают для электроснабжения розеточных гнезд.
vera1000
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 08 авг 2022, 21:12
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Недвижимость, строительство, ремонт

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Tbot и гости: 41

Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group