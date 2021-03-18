Инстрменты
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Инстрменты
Где купить хороший строительный инструмент, посоветуйте магазин.
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Miranda
- Читатель
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- Сообщения: 28
- Зарегистрирован: 26 фев 2021, 11:19
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Re: Инстрменты
Есть большой выбор инструмента на сайте магазина ООО Микрон https://www.microntools.ru/c/razvertki/ , брали у них хорошие развертки с братом во время постройки. Есть разные, в наличии. Качество понравилось инструмента, сделано действительно на совесть. Я часто у них теперь разный строительный и измерительный инструмент беру, цены полностью устраивают и доставка быстрая.
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Otto
- Читатель
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- Сообщения: 27
- Зарегистрирован: 25 дек 2020, 17:04
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Re: Инстрменты
ввгнгд 3х2 5 https://art-bud-electro.com/vvgngd-3h2-5. Пожарная безопасность всегда в цене при монтаже кабельных систем. Многие задачи, в том числе организация проводки в жилых зданиях, отличаются особенно высокими требованиями по этой части. Для таких операций отлично подходят негорючие кабели с низким дымообразованием. Один из самых востребованных продуктов этого вида - ВВГНГД 3х2 5. Его очень часто приобретают для электроснабжения розеточных гнезд.
- vera1000
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- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 08 авг 2022, 21:12
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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