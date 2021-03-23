Трубопроводная арматура

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Трубопроводная арматура

Новое сообщение zavodadmiral » 23 мар 2021, 13:51

Запорная арматура, является важной составляющей любого трубопровода. При подборе трубопроводной арматуры, необходимо учитывать такие параметры, как среда использования, температурный режим, давление. Но, если предлагаемая на рынке трубопроводная арматура не совсем соответствует Вашим требованиям, на помощь придет завод производитель, который специализируется на изготовлении запорной арматуры промышленного назначения.

Арматурный завод Адмирал - создает оборудование для трубопроводов, решая самые нестандартные или нетипичные задачи. Выпускаются аналоги европейских производителей из отечественного сырья.

Доставка продукции по всей России транспортными компаниями.



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zavodadmiral
 
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Re: Трубопроводная арматура

Новое сообщение MavriN » 23 мар 2021, 16:16

многие сейчас так заказывают
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