Недвижимость
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Недвижимость
Что касается недвижимости то её можно покупать независимо от страны, лично я когда купил дому здесь, а теперь взял вот https://hayatestate.ru/alanya на этом сайте недвижимость в Турции. Очень сложно в другой стране вообще приобрести что нибудь, желаю удачи, обращайтесь к специалистам.
- sewr
- Читатель
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- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 16 янв 2021, 21:42
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