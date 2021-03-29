Недвижимость

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Недвижимость

Новое сообщение sewr » 29 мар 2021, 00:22

Что касается недвижимости то её можно покупать независимо от страны, лично я когда купил дому здесь, а теперь взял вот https://hayatestate.ru/alanya на этом сайте недвижимость в Турции. Очень сложно в другой стране вообще приобрести что нибудь, желаю удачи, обращайтесь к специалистам.


sewr
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Зарегистрирован: 16 янв 2021, 21:42
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