Laluna » 18 апр 2021, 22:17

Расскажите, пожалуйста, у кого есть водоем на участке? Ограждаете ли вы его от детей? У меня двойня, детям сейчас по три года, боюсь даже бассейн ставить. Но хочется же, вот как быть?