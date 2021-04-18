Строительство дома

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Строительство дома

Новое сообщение Laluna » 18 апр 2021, 22:17

Расскажите, пожалуйста, у кого есть водоем на участке? Ограждаете ли вы его от детей? У меня двойня, детям сейчас по три года, боюсь даже бассейн ставить. Но хочется же, вот как быть?


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Laluna
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Re: Строительство дома

Новое сообщение Неваляшка » 18 апр 2021, 22:26

Доброе утро, хорошую тему вы затронули, правильную. Про безопасность надо говорить как можно чаще, повторение правил никогда лишним не будет. Я для себя вывела следующую формулу: пруд, который нас специалисты отсюда https://lukles.ru делали, для детей является запретным местом. То есть сто раз им говорила, что нельзя и все тут. Бассейн стоит за декоративным забором, без меня к нему не попадешь. И да, до сознательного возраста всегда держать детей в поле зрения, только так можно не допустить ЧП.
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Неваляшка
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