Строительство дома
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Строительство дома
Расскажите, пожалуйста, у кого есть водоем на участке? Ограждаете ли вы его от детей? У меня двойня, детям сейчас по три года, боюсь даже бассейн ставить. Но хочется же, вот как быть?
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Laluna
- Писатель
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- Сообщения: 66
- Зарегистрирован: 15 дек 2020, 19:37
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Re: Строительство дома
Доброе утро, хорошую тему вы затронули, правильную. Про безопасность надо говорить как можно чаще, повторение правил никогда лишним не будет. Я для себя вывела следующую формулу: пруд, который нас специалисты отсюда https://lukles.ru делали, для детей является запретным местом. То есть сто раз им говорила, что нельзя и все тут. Бассейн стоит за декоративным забором, без меня к нему не попадешь. И да, до сознательного возраста всегда держать детей в поле зрения, только так можно не допустить ЧП.
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Неваляшка
- Писатель
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- Сообщения: 76
- Зарегистрирован: 07 мар 2019, 15:25
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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