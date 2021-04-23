dret » 23 апр 2021, 12:31

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Производители России, Германии, Италии, Японии предлагают современные изделия из:

Керамики. Это всем известные фаянсовые устройства и более дорогие фарфоровые. Вся продукция в обязательном порядке покрывается износо- и кислотостойкой глазурью. Цветовая гамма включает не только классический белый, но и другие оттенки: черный, алый, зеленый и т. д.

Искусственного (литьевого) камня с разнообразной фактурой под природные материалы.

Листовой нержавеющей стали.

Натурального камня (мрамор, гранит).

Наибольшим спросом пользуются практичные керамические и литьевые унитазы. Цена в Москве на них, что называется, на любой кошелек. Ассортиментная линейка богата различными размерами и моделями, что позволяет вписать «белого друга» в классический или новаторский интерьер. Дополняется все это широким выбором бачков разного объема. Срок службы в среднем – от 15 лет и более.