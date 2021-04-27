Проведение геологических работ

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Проведение геологических работ

Новое сообщение dret » 27 апр 2021, 17:51

Проведение геологических работ https://geoplan.com.ua/uslugi/geology/

При том, что геология Киевской области представляет большой интерес для исследователей, в течение очень долгого времени подготовка к строительству зданий не требовала столь важной процедуры, как геологоразведка земельного участка.

Итог был нерадостен – многие сооружение оказывались не столь прочными, как они могли бы быть.

Поскольку не проводилось предварительное исследование грунта под фундамент, в результате от слишком большой влажности при отсутствии подходящей дренажной системы преждевременно выходили из строя фундамент и опорные конструкции, соответственно, перекашивались и трескались стены.

На данный момент геология участка – Киевская область или другой регион Украины – играет очень важную роль. Качественное исследование грунта под фундамент, проведение геологических работ стали обязательной нормой и практикой. Геология земельного участка должна осуществляться с повышенным вниманием ко всем нюансам, напрямую связанным с основанием здания, поскольку именно от качества фундамента зависит, выдержит ли здание всю возложенную на него нагрузку.



dret
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 22 апр 2021, 00:14
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Re: Проведение геологических работ

Новое сообщение max113 » 15 июн 2022, 13:10

Сейчас многие такие услуги предоставляют.
max113
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Сообщения: 38
Зарегистрирован: 18 май 2021, 00:53
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