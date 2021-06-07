Строительный пылесос

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Строительный пылесос

Новое сообщение KaJIa6u9y » 07 июн 2021, 16:16

Строительный пылесос какого бренда вы используете? Просто я уже много разных перепробовал, некоторые быстро ломаются, другие - работают на очень слабой мощности, где же та самая золотая середина...


KaJIa6u9y
 
Сообщения: 4
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Re: Строительный пылесос

Новое сообщение vinson » 07 июн 2021, 23:39

Привет! У меня строительный пылесос фирмы Metabo - https://metabo-center.com.ua/catalog/elektroinstrument/stroitelnye-pylesosy , вот покупал на этом сайте. Это официальные дилеры в Украине. Пылесосом крайней степени доволен. Работает надёжно и мощно вот уже как целый год активного использования. Так что рекомендую!
vinson
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