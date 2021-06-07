Строительный пылесос
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Строительный пылесос
Строительный пылесос какого бренда вы используете? Просто я уже много разных перепробовал, некоторые быстро ломаются, другие - работают на очень слабой мощности, где же та самая золотая середина...
- KaJIa6u9y
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- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 06 июн 2021, 18:05
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Re: Строительный пылесос
Привет! У меня строительный пылесос фирмы Metabo - https://metabo-center.com.ua/catalog/elektroinstrument/stroitelnye-pylesosy , вот покупал на этом сайте. Это официальные дилеры в Украине. Пылесосом крайней степени доволен. Работает надёжно и мощно вот уже как целый год активного использования. Так что рекомендую!
- vinson
- Читатель
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- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 27 май 2021, 12:55
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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