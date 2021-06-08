Металлопрокат
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Металлопрокат
Здравствуйте) Кто знает хорошее место где можно купить металл в Астане?
Последний раз редактировалось KaJIa6u9y 09 июн 2021, 13:17, всего редактировалось 1 раз.
- KaJIa6u9y
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- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 06 июн 2021, 18:05
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Re: Металлопрокат
Самый лучший металлопрокат , что я знаю в Астане это здесь - https://avangard-w.kz/ Много лет с ними сотрудничаю и больше всего радует, что доставка по всему Казахстану, так как сам я не из Астаны.
- vinson
- Читатель
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- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 27 май 2021, 12:55
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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