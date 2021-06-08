Металлопрокат

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Металлопрокат

Новое сообщение KaJIa6u9y » 08 июн 2021, 12:12

Здравствуйте) Кто знает хорошее место где можно купить металл в Астане?


Последний раз редактировалось KaJIa6u9y 09 июн 2021, 13:17, всего редактировалось 1 раз.
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Re: Металлопрокат

Новое сообщение vinson » 09 июн 2021, 13:10

Самый лучший металлопрокат , что я знаю в Астане это здесь - https://avangard-w.kz/ Много лет с ними сотрудничаю и больше всего радует, что доставка по всему Казахстану, так как сам я не из Астаны.
vinson
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