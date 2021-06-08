Volvo CE

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

Volvo CE

Новое сообщение KaJIa6u9y » 08 июн 2021, 14:37

Есть ли в Украине хороший поставщик спецтехники Volvo CE? Ищу сочленённый самосвалы от компании Вольво.


KaJIa6u9y
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 06 июн 2021, 18:05
Вернуться к началу

Re: Volvo CE

Новое сообщение vinson » 09 июн 2021, 12:55

На этом сайте есть всевозможные сочленённые самосвалы Volvo https://ets-group.com.ua/catalog/karernaya_tehnika-sharnirno-sochlenennue_samosvalu/filter/brand=volvo У них огромный выбор, сможете найти всё что вам необходимо
vinson
Читатель
 
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 27 май 2021, 12:55
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Недвижимость, строительство, ремонт

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2

cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group