Volvo CE
Модераторы: more, bot, translate
Первое новое сообщение • Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
Volvo CE
Есть ли в Украине хороший поставщик спецтехники Volvo CE? Ищу сочленённый самосвалы от компании Вольво.
- KaJIa6u9y
-
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 06 июн 2021, 18:05
-
Re: Volvo CE
На этом сайте есть всевозможные сочленённые самосвалы Volvo https://ets-group.com.ua/catalog/karernaya_tehnika-sharnirno-sochlenennue_samosvalu/filter/brand=volvo У них огромный выбор, сможете найти всё что вам необходимо
- vinson
- Читатель
-
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 27 май 2021, 12:55
-
Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
Вернуться в Недвижимость, строительство, ремонт
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2