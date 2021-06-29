Хочу построить новую баню на участке
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Хочу построить новую баню на участке
Хочу построить новую баню на участке, кто в курсе где можно заказать строительство?
- Laiving
- Читатель
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- Сообщения: 28
- Зарегистрирован: 27 июн 2021, 19:09
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Re: Хочу построить новую баню на участке
построить баню легко и самому на ютубе даже видео есть обучающие
- Paris
- Читатель
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- Сообщения: 31
- Зарегистрирован: 28 июн 2021, 00:21
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Re: Хочу построить новую баню на участке
Доброго вечера, по строительству бани и домов на участке можете обращаться в компанию https://ruspskrf.ru/. Они сделают все в лучшем виде, качественно и недорого, а если у вас есть какие либо вопросы по строительству или отделке, вы можете связаться с ними по указанному номеру телефона.
- Kanniga
- Читатель
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- Сообщения: 32
- Зарегистрирован: 28 июн 2021, 19:06
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Re: Хочу построить новую баню на участке
А из чего собирайтесь строить баню?
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IvanovIvan
- Читатель
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- Сообщения: 34
- Зарегистрирован: 21 окт 2020, 17:53
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Re: Хочу построить новую баню на участке
Строительство бани очень долгий процесс и сложный, но все реально. Советую вам использовать такой материал https://ewrovagonka.ru Евровагонка это алкоголически чистый материал для строительства и отделки.
- igrykrulit@mail.ru
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- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 30 сен 2021, 12:10
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Сообщений: 5 • Страница 1 из 1
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