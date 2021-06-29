Хочу построить новую баню на участке

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Хочу построить новую баню на участке

Новое сообщение Laiving » 29 июн 2021, 15:07

Хочу построить новую баню на участке, кто в курсе где можно заказать строительство?


Laiving
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Сообщения: 28
Зарегистрирован: 27 июн 2021, 19:09
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Re: Хочу построить новую баню на участке

Новое сообщение Paris » 29 июн 2021, 17:38

построить баню легко и самому на ютубе даже видео есть обучающие
Paris
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Сообщения: 31
Зарегистрирован: 28 июн 2021, 00:21
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Re: Хочу построить новую баню на участке

Новое сообщение Kanniga » 29 июн 2021, 21:22

Доброго вечера, по строительству бани и домов на участке можете обращаться в компанию https://ruspskrf.ru/. Они сделают все в лучшем виде, качественно и недорого, а если у вас есть какие либо вопросы по строительству или отделке, вы можете связаться с ними по указанному номеру телефона.
Kanniga
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Сообщения: 32
Зарегистрирован: 28 июн 2021, 19:06
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Re: Хочу построить новую баню на участке

Новое сообщение IvanovIvan » 30 сен 2021, 12:08

А из чего собирайтесь строить баню?
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IvanovIvan
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Сообщения: 34
Зарегистрирован: 21 окт 2020, 17:53
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Re: Хочу построить новую баню на участке

Новое сообщение igrykrulit@mail.ru » 30 сен 2021, 15:08

Строительство бани очень долгий процесс и сложный, но все реально. Советую вам использовать такой материал https://ewrovagonka.ru Евровагонка это алкоголически чистый материал для строительства и отделки.
igrykrulit@mail.ru
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 30 сен 2021, 12:10
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