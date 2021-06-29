Хочу купить квартиру в Москве, стоит ли это делать через риэлторов ?
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Хочу купить квартиру в Москве, стоит ли это делать через риэлторов ?
Хочу купить квартиру в Москве, стоит ли это делать через риэлторов ?
- Laiving
- Читатель
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- Сообщения: 28
- Зарегистрирован: 27 июн 2021, 19:09
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Re: Хочу купить квартиру в Москве, стоит ли это делать через риэлторов ?
конечно же лучше брать через агенства недвижимости, так надежнее
- Paris
- Читатель
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- Сообщения: 31
- Зарегистрирован: 28 июн 2021, 00:21
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Re: Хочу купить квартиру в Москве, стоит ли это делать через риэлторов ?
Доброй ночи, на мой взгляд конечно лучше и безопаснее будет покупка квартиры через риэлторские агенства , к примеру вот вам можно найти квартиру через это агенство https://www.lena.msk.ru/ Выбор квартир отличный, в хорошим районах. Главное подобрать такой вариант, чтобы потом еще и по ипотеке удалось взять, это тоже большой плюс, вам нужно будет немного подождать пока банк одобрит вашу кандидатуру.
- Kanniga
- Читатель
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- Сообщения: 32
- Зарегистрирован: 28 июн 2021, 19:06
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Re: Хочу купить квартиру в Москве, стоит ли это делать через риэлторов ?
Сейчас многие к их услугам прибегают.
- max113
- Читатель
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- Сообщения: 38
- Зарегистрирован: 18 май 2021, 00:53
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Сообщений: 4 • Страница 1 из 1
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