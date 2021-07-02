Где можно заказать газификацию загородного дома?

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Где можно заказать газификацию загородного дома?

Новое сообщение Laiving » 02 июл 2021, 20:05

Где можно заказать газификацию загородного дома?


Laiving
Читатель
 
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 27 июн 2021, 19:09
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Re: Где можно заказать газификацию загородного дома?

Новое сообщение Paris » 02 июл 2021, 23:02

сейчас вроде как газификация проходит до участка бесплатно
Paris
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Сообщения: 31
Зарегистрирован: 28 июн 2021, 00:21
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Re: Где можно заказать газификацию загородного дома?

Новое сообщение Kanniga » 03 июл 2021, 09:31

Всем привет, можете заказать газификацию своего участка через данную компанию https://wello.ru. Специалисты сделают весь комплекс работ по газификации, включая разработку проекта, строительство, подбор оборудования, запуск системы и ввод в эксплуатацию.
Kanniga
Читатель
 
Сообщения: 32
Зарегистрирован: 28 июн 2021, 19:06
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Re: Где можно заказать газификацию загородного дома?

Новое сообщение Alex25 » 20 дек 2021, 10:08

Много компаний есть.
Alex25
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Сообщения: 16
Зарегистрирован: 17 ноя 2021, 12:28
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