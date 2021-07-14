Кто занимается оценкой недвижимости?

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

Кто занимается оценкой недвижимости?

Новое сообщение Naidjel » 14 июл 2021, 13:59

Кто занимается оценкой недвижимости?


Аватара пользователя
Naidjel
Читатель
 
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 26 июн 2021, 23:16
Вернуться к началу

Re: Кто занимается оценкой недвижимости?

Новое сообщение Osvald » 14 июл 2021, 23:12

по оценке недвижимости лучше обращайтесь в крупные проверенные конторы
Osvald
Читатель
 
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 26 июн 2021, 20:21
Вернуться к началу

Re: Кто занимается оценкой недвижимости?

Новое сообщение Axilless » 15 июл 2021, 00:57

Доброй ночи, я сам когда хотел оценить свою квартиру в Краснодаре, то за оценкой обращался сюда https://proexperti.ru. В итоге по цене, по срокам, по качеству, по профессионализму, по удобству, по скорости, все меня устроило.
Axilless
Читатель
 
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 27 июн 2021, 09:55
Вернуться к началу

Re: Кто занимается оценкой недвижимости?

Новое сообщение sizov » 28 ноя 2022, 00:21

Нужно у риэлторов спросить они точно знают.
sizov
Писатель
 
Сообщения: 51
Зарегистрирован: 14 июл 2021, 14:11
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Недвижимость, строительство, ремонт

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: MailRu [Bot] и гости: 31

cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group