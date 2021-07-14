Кто занимается оценкой недвижимости?
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Кто занимается оценкой недвижимости?
Кто занимается оценкой недвижимости?
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Naidjel
- Читатель
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- Сообщения: 30
- Зарегистрирован: 26 июн 2021, 23:16
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Re: Кто занимается оценкой недвижимости?
по оценке недвижимости лучше обращайтесь в крупные проверенные конторы
- Osvald
- Читатель
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- Сообщения: 33
- Зарегистрирован: 26 июн 2021, 20:21
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Re: Кто занимается оценкой недвижимости?
Доброй ночи, я сам когда хотел оценить свою квартиру в Краснодаре, то за оценкой обращался сюда https://proexperti.ru. В итоге по цене, по срокам, по качеству, по профессионализму, по удобству, по скорости, все меня устроило.
- Axilless
- Читатель
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- Сообщения: 33
- Зарегистрирован: 27 июн 2021, 09:55
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Re: Кто занимается оценкой недвижимости?
Нужно у риэлторов спросить они точно знают.
- sizov
- Писатель
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- Сообщения: 51
- Зарегистрирован: 14 июл 2021, 14:11
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Сообщений: 4 • Страница 1 из 1
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