Хотим с женой обои новые купить

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Хотим с женой обои новые купить

Новое сообщение Axilless » 07 авг 2021, 11:03

Хотим с женой обои новые купить, может кто посоветовать недорогой интернет магазин обоев?


Axilless
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Сообщения: 34
Зарегистрирован: 27 июн 2021, 09:55
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Re: Хотим с женой обои новые купить

Новое сообщение Osvald » 07 авг 2021, 22:06

лучше сразу через проверенные магазины берите
Osvald
Читатель
 
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 26 июн 2021, 20:21
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Re: Хотим с женой обои новые купить

Новое сообщение Kanniga » 09 авг 2021, 14:12

Здравствуйте. новые качественные обои заказать можете через данный магазин https://www.mr-plintus.ru/ Это официальный интернет магазин с доставкой по всей России.

В ассортименте компании есть следующие виды обоев: виниловые, стеклообои, флизелиновые, бумажные, под покраску

Kanniga
Читатель
 
Сообщения: 32
Зарегистрирован: 28 июн 2021, 19:06
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Re: Хотим с женой обои новые купить

Новое сообщение sizov » 10 авг 2021, 00:11

А мы просто стены покрасили.
sizov
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Сообщения: 39
Зарегистрирован: 14 июл 2021, 14:11
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Re: Хотим с женой обои новые купить

Новое сообщение Weelka » 13 ноя 2021, 14:20

Ну конечно просто покрасить стены – это крайне простой вариант, но вам ведь там жить, не считаете, что лучше потратить больше времени и сделать атмосферу уникальной? Хотя бы фотообои купить и поклеить https://krasnodar.allstick.ru/ – это уже совсем другой вид у комнаты
Weelka
Писатель
 
Сообщения: 67
Зарегистрирован: 19 май 2019, 00:56
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