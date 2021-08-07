Хотим с женой обои новые купить
Модераторы: more, bot, translate
Первое новое сообщение • Сообщений: 5 • Страница 1 из 1
Хотим с женой обои новые купить
Хотим с женой обои новые купить, может кто посоветовать недорогой интернет магазин обоев?
- Axilless
- Читатель
-
- Сообщения: 34
- Зарегистрирован: 27 июн 2021, 09:55
-
Re: Хотим с женой обои новые купить
лучше сразу через проверенные магазины берите
- Osvald
- Читатель
-
- Сообщения: 34
- Зарегистрирован: 26 июн 2021, 20:21
-
Re: Хотим с женой обои новые купить
Здравствуйте. новые качественные обои заказать можете через данный магазин https://www.mr-plintus.ru/ Это официальный интернет магазин с доставкой по всей России.
В ассортименте компании есть следующие виды обоев: виниловые, стеклообои, флизелиновые, бумажные, под покраску
- Kanniga
- Читатель
-
- Сообщения: 32
- Зарегистрирован: 28 июн 2021, 19:06
-
Re: Хотим с женой обои новые купить
А мы просто стены покрасили.
- sizov
- Читатель
-
- Сообщения: 39
- Зарегистрирован: 14 июл 2021, 14:11
-
Re: Хотим с женой обои новые купить
Ну конечно просто покрасить стены – это крайне простой вариант, но вам ведь там жить, не считаете, что лучше потратить больше времени и сделать атмосферу уникальной? Хотя бы фотообои купить и поклеить https://krasnodar.allstick.ru/ – это уже совсем другой вид у комнаты
- Weelka
- Писатель
-
- Сообщения: 67
- Зарегистрирован: 19 май 2019, 00:56
-
Сообщений: 5 • Страница 1 из 1
Вернуться в Недвижимость, строительство, ремонт
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10