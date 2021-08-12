Osvald » 13 авг 2021, 15:39

Здравствуйте, можете купить обрезную доску в компании Шишкин Лес тел 8845 2 68-00-10 там есть и другие пиломатериалы.

Если нужна именно строганная доска , то тоже можете купить, я думаю, что у них есть все что нужно.