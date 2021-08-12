Нужна обрезная доска для строительства бруса

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

Нужна обрезная доска для строительства бруса

Новое сообщение Kanniga » 12 авг 2021, 19:14

Нужна обрезная доска для строительства бруса, где недорого можно ее купить?


Kanniga
Читатель
 
Сообщения: 32
Зарегистрирован: 28 июн 2021, 19:06
Вернуться к началу

Re: Нужна обрезная доска для строительства бруса

Новое сообщение Axilless » 13 авг 2021, 10:40

качественную обрезную доску купить можно в магазине Грин
Axilless
Читатель
 
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 27 июн 2021, 09:55
Вернуться к началу

Re: Нужна обрезная доска для строительства бруса

Новое сообщение Osvald » 13 авг 2021, 15:39

Здравствуйте, можете купить обрезную доску в компании Шишкин Лес тел 8845 2 68-00-10 там есть и другие пиломатериалы.

Если нужна именно строганная доска , то тоже можете купить, я думаю, что у них есть все что нужно.

Osvald
Читатель
 
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 26 июн 2021, 20:21
Вернуться к началу

Re: Нужна обрезная доска для строительства бруса

Новое сообщение IvanovIvan » 16 ноя 2021, 10:20

Мы всегда все материалы для строительства в одном месте заказываем по оптовой цене.
Аватара пользователя
IvanovIvan
Писатель
 
Сообщения: 57
Зарегистрирован: 21 окт 2020, 17:53
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Недвижимость, строительство, ремонт

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6

cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group