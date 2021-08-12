Нужна обрезная доска для строительства бруса
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Нужна обрезная доска для строительства бруса
Нужна обрезная доска для строительства бруса, где недорого можно ее купить?
- Kanniga
- Читатель
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- Сообщения: 32
- Зарегистрирован: 28 июн 2021, 19:06
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Re: Нужна обрезная доска для строительства бруса
качественную обрезную доску купить можно в магазине Грин
- Axilless
- Читатель
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- Сообщения: 34
- Зарегистрирован: 27 июн 2021, 09:55
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Re: Нужна обрезная доска для строительства бруса
Здравствуйте, можете купить обрезную доску в компании Шишкин Лес тел 8845 2 68-00-10 там есть и другие пиломатериалы.
Если нужна именно строганная доска , то тоже можете купить, я думаю, что у них есть все что нужно.
- Osvald
- Читатель
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- Сообщения: 34
- Зарегистрирован: 26 июн 2021, 20:21
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Re: Нужна обрезная доска для строительства бруса
Мы всегда все материалы для строительства в одном месте заказываем по оптовой цене.
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IvanovIvan
- Писатель
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- Сообщения: 57
- Зарегистрирован: 21 окт 2020, 17:53
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Сообщений: 4 • Страница 1 из 1
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