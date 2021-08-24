остекление
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остекление
Мы решили остеклить балкон,а то если затянем потом деньги уйдут на что то другое,осталось выбрать компанию,к кому лучше обратиться?
- max113
- Читатель
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- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 18 май 2021, 00:53
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Re: остекление
Мы тоже балкон долго остеклить не могли,то денег нет,то времени,то ещё что нибудь,а не давно наконец то сдюжили,обращались в компанию https://www.labrador-spb.ru/ ,у них хорошие мастера,всё сделали быстро и мы были приятно удивленны итоговой суммой,если честно мы ожидали будет дороже,теперь балкон красивый и появилась полезная площадь.
- sizov
- Читатель
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- Сообщения: 28
- Зарегистрирован: 14 июл 2021, 14:11
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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