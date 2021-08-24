остекление

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остекление

Новое сообщение max113 » 24 авг 2021, 19:53

Мы решили остеклить балкон,а то если затянем потом деньги уйдут на что то другое,осталось выбрать компанию,к кому лучше обратиться?


max113
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Re: остекление

Новое сообщение sizov » 24 авг 2021, 19:59

Мы тоже балкон долго остеклить не могли,то денег нет,то времени,то ещё что нибудь,а не давно наконец то сдюжили,обращались в компанию https://www.labrador-spb.ru/ ,у них хорошие мастера,всё сделали быстро и мы были приятно удивленны итоговой суммой,если честно мы ожидали будет дороже,теперь балкон красивый и появилась полезная площадь.
sizov
Читатель
 
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