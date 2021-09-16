закрытие бизнеса

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закрытие бизнеса

Новое сообщение Кристина Лужникова » 16 сен 2021, 08:23

Кто знает, в какую компанию лучше всего обратиться для того чтобы помогли решить проблему с закрытием бизнеса? Есть проверенные юристы, которым можно доверять?


Кристина Лужникова
Читатель
 
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 26 дек 2020, 16:12
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Re: закрытие бизнеса

Новое сообщение Виталина Круглова » 16 сен 2021, 08:49

Я вам смело рекомендую обратиться в компанию специалистов Imperium Lux. Им реально можно доверить этот вопрос, так как у них уже огромный опыт в этом деле. Я сама с ними сотрудничала и результат работы мне понравился, все быстро, четко и оперативно. На сайте https://imlux.com.ua/ru/ekspress-likvidaciya/ есть больше информации, можете зайти изучить и если возникнут вопросы, свяжитесь с их менеджером, консультация бесплатная.
Виталина Круглова
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 26 дек 2020, 16:26
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