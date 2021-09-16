Посоветуйте компанию которая может провести ТО лифта в жилом комплексе?

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Посоветуйте компанию которая может провести ТО лифта в жилом комплексе?

Новое сообщение JohnMaers » 16 сен 2021, 20:16

Посоветуйте компанию которая может провести ТО лифта в жилом комплексе?


JohnMaers
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 16 сен 2021, 18:31
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Re: Посоветуйте компанию которая может провести ТО лифта в жилом комплексе?

Новое сообщение Kaslan » 17 сен 2021, 13:01

по ТО для лифта думаю лучше обращаться в фирму Лифтострой
Kaslan
Читатель
 
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 26 авг 2021, 15:00
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Re: Посоветуйте компанию которая может провести ТО лифта в жилом комплексе?

Новое сообщение looksj » 18 сен 2021, 01:04

Здравствуйте, рекомендую вам Балт лифт обслуживание они производят обслуживанию лифтов, подробнее про их работу можете узнать на их сайте baltlift , у них есть услуга по ремонту лифтов, если у вас возникли какие то вопросы или нужна помощь с лифтом то тогда вам надо обратиться в отдел по работе с проблемными лифтами на их сайте)
looksj
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 16 сен 2021, 22:47
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Re: Посоветуйте компанию которая может провести ТО лифта в жилом комплексе?

Новое сообщение Grinii » 04 июл 2023, 11:30

Хотите модернизировать лифт? Есть предложение от компании Строй Проект, вашу лифтовую шахту и ваш лифт сделать стеклянным. Посмотрите здесь https://strtrest.ru/lift_shahti.html портфолио компании по остеклению лифтов. Красотища :A)

Ну как? Интересное предложение ?

Что думаете по этому поводу?

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Grinii
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Сообщения: 5
Зарегистрирован: 17 апр 2023, 14:45
Откуда: Варна (Болгария)
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