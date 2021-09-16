Посоветуйте компанию которая может провести ТО лифта в жилом комплексе?
Модераторы: more, bot, translate
Первое новое сообщение • Сообщений: 4 • Страница 1 из 1
Посоветуйте компанию которая может провести ТО лифта в жилом комплексе?
Посоветуйте компанию которая может провести ТО лифта в жилом комплексе?
- JohnMaers
-
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 16 сен 2021, 18:31
-
Re: Посоветуйте компанию которая может провести ТО лифта в жилом комплексе?
по ТО для лифта думаю лучше обращаться в фирму Лифтострой
- Kaslan
- Читатель
-
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 26 авг 2021, 15:00
-
Re: Посоветуйте компанию которая может провести ТО лифта в жилом комплексе?
Здравствуйте, рекомендую вам Балт лифт обслуживание они производят обслуживанию лифтов, подробнее про их работу можете узнать на их сайте baltlift , у них есть услуга по ремонту лифтов, если у вас возникли какие то вопросы или нужна помощь с лифтом то тогда вам надо обратиться в отдел по работе с проблемными лифтами на их сайте)
- looksj
-
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 16 сен 2021, 22:47
-
Re: Посоветуйте компанию которая может провести ТО лифта в жилом комплексе?
Хотите модернизировать лифт? Есть предложение от компании Строй Проект, вашу лифтовую шахту и ваш лифт сделать стеклянным. Посмотрите здесь https://strtrest.ru/lift_shahti.html портфолио компании по остеклению лифтов. Красотища
Ну как? Интересное предложение ?
Что думаете по этому поводу?
-
Grinii
- Читатель
-
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 17 апр 2023, 14:45
- Откуда: Варна (Болгария)
-
Сообщений: 4 • Страница 1 из 1
Вернуться в Недвижимость, строительство, ремонт
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24