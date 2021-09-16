looksj » 18 сен 2021, 01:04

Здравствуйте, рекомендую вам Балт лифт обслуживание они производят обслуживанию лифтов, подробнее про их работу можете узнать на их сайте baltlift , у них есть услуга по ремонту лифтов, если у вас возникли какие то вопросы или нужна помощь с лифтом то тогда вам надо обратиться в отдел по работе с проблемными лифтами на их сайте)