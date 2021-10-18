генератор

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генератор

Новое сообщение max113 » 18 окт 2021, 22:13

Мы занимаемся строительством, и сейчас нам на стройплощадку нужен дизельный генератор,сперва хотели брать в аренду но потом решили купить,где его можно приобрести?


max113
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Re: генератор

Новое сообщение sizov » 18 окт 2021, 22:27

При строительстве без генератора никуда,сами занимаемся строительством и тоже себе его купили,сперва тоже брали в аренду а потом решили купить себе,так даже выгоднее,выбирали в https://www.proteplo-spb.ru/products/dizelnye-0 у них большой выбор,есть генераторы разной мощности,стационарные и с колёсиками.
sizov
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