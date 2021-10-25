багет
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багет
Мы дома делаем ремонт,хотели использовать потолочный плинтус,но то что хотели в строительных нет,может чем можно заменить?
- max113
- Читатель
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- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: 18 май 2021, 00:53
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Re: багет
Мы тоже багет для потолка использовали это не только красиво но и скрывает возможные дефекты или не ровности, покупали в магазине https://decomaster.su/products/baget/mo ... 32-2900mm/ их продукция смотрится очень дорого и богато, но при этом их цена более чем приемлемая,так что я и вам советую к ним зайти.
- sizov
- Читатель
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- Сообщения: 36
- Зарегистрирован: 14 июл 2021, 14:11
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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