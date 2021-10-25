багет

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багет

Новое сообщение max113 » 25 окт 2021, 03:38

Мы дома делаем ремонт,хотели использовать потолочный плинтус,но то что хотели в строительных нет,может чем можно заменить?


max113
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Сообщения: 15
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Re: багет

Новое сообщение sizov » 25 окт 2021, 03:42

Мы тоже багет для потолка использовали это не только красиво но и скрывает возможные дефекты или не ровности, покупали в магазине https://decomaster.su/products/baget/mo ... 32-2900mm/ их продукция смотрится очень дорого и богато, но при этом их цена более чем приемлемая,так что я и вам советую к ним зайти.
sizov
Читатель
 
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Зарегистрирован: 14 июл 2021, 14:11
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