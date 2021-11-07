Что такое из чего производится литьевой мрамор?
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Что такое из чего производится литьевой мрамор?
Подскажите, что такое литьевой мрамор, как и из чего производится этот искусственный камень? Рассматриваю его в качестве материала для отделки фасада небольшого одноэтажного кирпичного дома. Хотелось бы побольше узнать об этом искусственном камне, получить рекомендации по его выбору и советы по отделке стен дома снаружи литьевым мрамором.
- Columbine
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- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 26 авг 2021, 10:28
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Re: Что такое из чего производится литьевой мрамор?
Вот, есть детальное описание, что такое, как и из чего производится литьевой мрамор на сайте pobuduy. Там есть видео с процессом производства этого искусственного камня. В статье также найдете советы по выбору литьевого мрамора и инструкцию по отделке фасада дома натуральным или искусственным камнем.
- Sailor
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- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 26 авг 2021, 10:23
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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