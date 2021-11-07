Что такое из чего производится литьевой мрамор?

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

Что такое из чего производится литьевой мрамор?

Новое сообщение Columbine » 07 ноя 2021, 15:03

Подскажите, что такое литьевой мрамор, как и из чего производится этот искусственный камень? Рассматриваю его в качестве материала для отделки фасада небольшого одноэтажного кирпичного дома. Хотелось бы побольше узнать об этом искусственном камне, получить рекомендации по его выбору и советы по отделке стен дома снаружи литьевым мрамором.


Columbine
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 26 авг 2021, 10:28
Вернуться к началу

Re: Что такое из чего производится литьевой мрамор?

Новое сообщение Sailor » 07 ноя 2021, 15:06

Вот, есть детальное описание, что такое, как и из чего производится литьевой мрамор на сайте pobuduy. Там есть видео с процессом производства этого искусственного камня. В статье также найдете советы по выбору литьевого мрамора и инструкцию по отделке фасада дома натуральным или искусственным камнем.
Sailor
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 26 авг 2021, 10:23
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Недвижимость, строительство, ремонт

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12

Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group