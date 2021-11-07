Columbine » 07 ноя 2021, 15:03

Подскажите, что такое литьевой мрамор, как и из чего производится этот искусственный камень? Рассматриваю его в качестве материала для отделки фасада небольшого одноэтажного кирпичного дома. Хотелось бы побольше узнать об этом искусственном камне, получить рекомендации по его выбору и советы по отделке стен дома снаружи литьевым мрамором.