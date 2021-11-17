cossotectsuvwyi95 » 17 ноя 2021, 14:48

Площадь полезной площади квартиры - один из главных критериев, по которому будет легче найти лучше всего подходящую квартиру. Перед тем, как начать поиск, нужно хорошенько подумать, какой размер вам подойдет. Здесь нет однозначного ответа. Размер квартиры и планировка помещений должны полностью соответствовать количеству и возрасту домочадцев, их потребностям. При покупке квартиры мы часто договариваемся о встрече с застройщиком на конкретную дизайнерскую площадку, заключаем договор, но квартиры еще физически нет. Квартира передается после полного завершения строительных работ, но до того, как мы ее получим, требуется инвентаризация, то есть обмер всей квартиры, обычно выполняемый независимым геодезистом.

Ответственность за точное измерение и соблюдение описанного измерения лежит на человеке который занимается измерением, поэтому данный специалист делает это очень точно. Таким образом, потенциальные манипуляции с областями со стороны разработчика практически невозможны. При получении покупатель узнает о точном размере квартиры и замечает, что размер квартиры не соответствует договору. Перед тем как приступить к приемке помещения, независимый оценщик измеряет площадь всех помещений в здании, обмеры квартиры для дизайн-проекта. Измерение производится в соответствии с правилами в предварительном договоре купли-продажи.

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