Шуруповерт в подарок

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Шуруповерт в подарок

Новое сообщение Зелень зеленая » 21 ноя 2021, 11:15

Всем доброго времени суток, подскажите какой шуроповерт приобрести - хочу брату подарить такой нужный строительный инструмент.

Он как раз в доме ремонт собирается делать и думаю, что шуроповерт ему точно пригодится в строительстве и ремонте.



Зелень зеленая
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 22 окт 2020, 21:38
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Re: Шуруповерт в подарок

Новое сообщение Oppra » 21 ноя 2021, 13:24

Привет, правильно конечно что решили шуруповерт купить, многие уверены что он не нужен, но это не так. Если нужны строительные работы в большом объеме без качественного шуроповерта точно не обойтись!
Oppra
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 23 апр 2021, 18:27
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