Он как раз в доме ремонт собирается делать и думаю, что шуроповерт ему точно пригодится в строительстве и ремонте.
Шуруповерт в подарок
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Шуруповерт в подарок
Всем доброго времени суток, подскажите какой шуроповерт приобрести - хочу брату подарить такой нужный строительный инструмент.
- Зелень зеленая
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- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 22 окт 2020, 21:38
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Re: Шуруповерт в подарок
Привет, правильно конечно что решили шуруповерт купить, многие уверены что он не нужен, но это не так. Если нужны строительные работы в большом объеме без качественного шуроповерта точно не обойтись!
- Oppra
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- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 23 апр 2021, 18:27
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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