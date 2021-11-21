Зелень зеленая » 21 ноя 2021, 11:15

Всем доброго времени суток, подскажите какой шуроповерт приобрести - хочу брату подарить такой нужный строительный инструмент.

Он как раз в доме ремонт собирается делать и думаю, что шуроповерт ему точно пригодится в строительстве и ремонте.