Кто покупал плитку в форме сотов?
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Кто покупал плитку в форме сотов?
Сейчас делаем новые полы в коридоре, я бы хотела выложить его плиткой сразу. Так оно проще, и мыть удобно, и выглядеть будет всегда свежо. По картинкам мне понравилась плитка в форме сотов(шестиугольник). Какие магазины могут предложить нормальный и качественный выбор?
- Aleksandra94
- Читатель
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- Сообщения: 18
- Зарегистрирован: 23 мар 2021, 20:43
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Re: Кто покупал плитку в форме сотов?
Вообще считаю эту формой идеальной) Ну просто в природе это очень универсальная форма, поэтому она меня так притягивает. Всю плитку для отделочных работ в нашей новой квартире заказали в магазине «Профи Плитка» - https://profiplitka.ru/keramogranit/soty-shestiugolnik/. А на полы тоже выбрали в форме сот под цвет дерева керамогранит «Atlas Hexa Beige» (размерами 25,8x29). Смориться очень красиво и интересно, а качество отлично, это настоящая Испания.
- gohkadd
- Читатель
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- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 23 мар 2021, 19:43
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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