Aleksandra94 » 02 дек 2021, 22:03

Сейчас делаем новые полы в коридоре, я бы хотела выложить его плиткой сразу. Так оно проще, и мыть удобно, и выглядеть будет всегда свежо. По картинкам мне понравилась плитка в форме сотов(шестиугольник). Какие магазины могут предложить нормальный и качественный выбор?