Кто покупал плитку в форме сотов?

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Кто покупал плитку в форме сотов?

Новое сообщение Aleksandra94 » 02 дек 2021, 22:03

Сейчас делаем новые полы в коридоре, я бы хотела выложить его плиткой сразу. Так оно проще, и мыть удобно, и выглядеть будет всегда свежо. По картинкам мне понравилась плитка в форме сотов(шестиугольник). Какие магазины могут предложить нормальный и качественный выбор?


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Re: Кто покупал плитку в форме сотов?

Новое сообщение gohkadd » 02 дек 2021, 23:38

Вообще считаю эту формой идеальной) Ну просто в природе это очень универсальная форма, поэтому она меня так притягивает. Всю плитку для отделочных работ в нашей новой квартире заказали в магазине «Профи Плитка» - https://profiplitka.ru/keramogranit/soty-shestiugolnik/. А на полы тоже выбрали в форме сот под цвет дерева керамогранит «Atlas Hexa Beige» (размерами 25,8x29). Смориться очень красиво и интересно, а качество отлично, это настоящая Испания.
gohkadd
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