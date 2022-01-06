Озеленение участка
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Озеленение участка
Доброго времени суток, форумчани! Думаю по названия обсуждение понятно о чем речь пойдет) Так вот, мы окончательно переехали в дом, поэтому хочется как то привести в порядок участок, он достаточно большой, так что даже пробовать самостоятельно что то сделать не буду, мне понравилась вот эта компания http://vosaduli.ru , они на рынке уже много лет и работают под ключ, как вам такой вариант?)
- Rotary
- Читатель
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- Сообщения: 19
- Зарегистрирован: 19 сен 2021, 20:17
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