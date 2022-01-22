недвижимость за границей

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недвижимость за границей

Новое сообщение Natina » 22 янв 2022, 21:06

Привет форумчане. Тема такая хотим приобрести квартиру в Турции, но не решили ещё где лучше. Где у нас можно проконсультироваться по этому поводу?


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Re: недвижимость за границей

Новое сообщение vicra » 22 янв 2022, 22:43

Доброй ночи. Рассказываю, мы купили квартиру в Мармарисе через агентство недвижимости Turkey Property Group. У них хорошие цены на недвижимость, да и большой выбор тоже.
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Сообщения: 8
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Re: недвижимость за границей

Новое сообщение VikiSamva » 08 мар 2022, 19:00

Жить нужно на Родине, не изменять ей.
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