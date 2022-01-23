Шуруповерт для сбора теплицы

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Шуруповерт для сбора теплицы

Новое сообщение Kapitoliy » 23 янв 2022, 15:20

Жена попросила до холодов собрать её теплицу, что бы это сделать мне нужен шуруповерт, особо денег сейчас нет, так что хотелось бы найти наиболее бюджетные варианты, порекомендуйте какой взять.


Kapitoliy
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Re: Шуруповерт для сбора теплицы

Новое сообщение Borisova » 23 янв 2022, 15:21

Мне кажется слишком дешевого шуруповерта хватит только собрать вам теплицу и все на этом. Я бы не стал экономить и купил хороший шуруповерт, что бы потом им можно было пользоваться годами.
Borisova
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Re: Шуруповерт для сбора теплицы

Новое сообщение Kapitoliy » 23 янв 2022, 15:22

Дело в том, что в быту он мне так особо не нужен, да и я не думаю, что хватит только за сбор теплицы и в дальнейшем можно будет использовать с удовольствием, мне так кажется по крайней мере.
Kapitoliy
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Re: Шуруповерт для сбора теплицы

Новое сообщение IvanovIvan » 23 янв 2022, 15:22

Дешевая цена не всегда залог хорошего качества, это проверено уже годами, так что доверьтесь мне. Мой папа недавно тоже себе приобрел недорогой, но неплохой по качеству шуруповерт MAKITA https://allo.ua/ru/shurupoverty/proizvoditel-makita/ , стоит такое удовольствие около 2 тысяч гривен. Пользуется им на постоянной основе, собирает мелочь и выполняет мелкие работы по хозяйству и тем не менее работает он замечательно. Тут даже несколько стоимость важна инструмента, а так же важную роль играет бережное отношение к прибору.

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IvanovIvan
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