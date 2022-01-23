Шуруповерт для сбора теплицы
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Шуруповерт для сбора теплицы
Жена попросила до холодов собрать её теплицу, что бы это сделать мне нужен шуруповерт, особо денег сейчас нет, так что хотелось бы найти наиболее бюджетные варианты, порекомендуйте какой взять.
- Kapitoliy
- Читатель
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- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 17 ноя 2020, 05:56
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Re: Шуруповерт для сбора теплицы
Мне кажется слишком дешевого шуруповерта хватит только собрать вам теплицу и все на этом. Я бы не стал экономить и купил хороший шуруповерт, что бы потом им можно было пользоваться годами.
- Borisova
- Читатель
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- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 17 ноя 2020, 05:59
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Re: Шуруповерт для сбора теплицы
Дело в том, что в быту он мне так особо не нужен, да и я не думаю, что хватит только за сбор теплицы и в дальнейшем можно будет использовать с удовольствием, мне так кажется по крайней мере.
- Kapitoliy
- Читатель
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- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 17 ноя 2020, 05:56
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Re: Шуруповерт для сбора теплицы
Дешевая цена не всегда залог хорошего качества, это проверено уже годами, так что доверьтесь мне. Мой папа недавно тоже себе приобрел недорогой, но неплохой по качеству шуруповерт MAKITA https://allo.ua/ru/shurupoverty/proizvoditel-makita/ , стоит такое удовольствие около 2 тысяч гривен. Пользуется им на постоянной основе, собирает мелочь и выполняет мелкие работы по хозяйству и тем не менее работает он замечательно. Тут даже несколько стоимость важна инструмента, а так же важную роль играет бережное отношение к прибору.
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IvanovIvan
- Писатель
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- Сообщения: 71
- Зарегистрирован: 21 окт 2020, 17:53
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Сообщений: 4 • Страница 1 из 1
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