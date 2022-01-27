Sailor » 27 янв 2022, 17:04

Ознакомьтесь со статьей на сайте , как проводится отделка фасада травертином и как нужно подготавливать стены дома для облицовки плитами из этого натурального камня. Если коротко, то технология отделки стен дома снаружи травертином следующая:

• на начальном этапе очень важно подготовить стены к облицовке натуральным камнем - удалить любую отделку до кладки и устранить трещины, если они есть;

• армировать поверхности оцинкованной сеткой для лучшего сцепления клея с поверхностью, сетка к стенам крепится с помощью специальных анкеров;

• если предусмотрено утепление стен дома, то после этого монтируются теплоизоляция, обычно для этого используются листы пенополистирола, снова армирование;

• далее устанавливаются 4 плиты травертина, по одном на каждом углу стены, выравниваются по вертикали и горизонтали с помощью уровня, после этого устанавливаются остальные плиты камня.

На завершающем этапе отделки фасада травертином, приблизительно через сутки после монтажа каменных плит, специальными водоотталкивающими составами заделываются швы между ними.