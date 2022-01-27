Как проводятся отделка фасада драма травертином мокрым способом?

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Как проводятся отделка фасада драма травертином мокрым способом?

Новое сообщение Columbine » 27 янв 2022, 17:01

Добрый день, форумчане. У меня вопрос к профессиональным строителям: подскажите, как правильно проводится отделка фасада травертином, интересует именно технология мокрого фасада? Как подготавливать стены к монтажу плит из травертина, как их монтировать, нужно ли заделывать швы, если да, то чем?


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Re: Как проводятся отделка фасада драма травертином мокрым способом?

Новое сообщение Sailor » 27 янв 2022, 17:04

Ознакомьтесь со статьей на сайте, как проводится отделка фасада травертином и как нужно подготавливать стены дома для облицовки плитами из этого натурального камня. Если коротко, то технология отделки стен дома снаружи травертином следующая:

• на начальном этапе очень важно подготовить стены к облицовке натуральным камнем - удалить любую отделку до кладки и устранить трещины, если они есть;

• армировать поверхности оцинкованной сеткой для лучшего сцепления клея с поверхностью, сетка к стенам крепится с помощью специальных анкеров;

• если предусмотрено утепление стен дома, то после этого монтируются теплоизоляция, обычно для этого используются листы пенополистирола, снова армирование;

• далее устанавливаются 4 плиты травертина, по одном на каждом углу стены, выравниваются по вертикали и горизонтали с помощью уровня, после этого устанавливаются остальные плиты камня.

На завершающем этапе отделки фасада травертином, приблизительно через сутки после монтажа каменных плит, специальными водоотталкивающими составами заделываются швы между ними.

Sailor
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