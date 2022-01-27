Как проводятся отделка фасада драма травертином мокрым способом?
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Как проводятся отделка фасада драма травертином мокрым способом?
- Columbine
- Читатель
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- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 26 авг 2021, 10:28
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Re: Как проводятся отделка фасада драма травертином мокрым способом?
• на начальном этапе очень важно подготовить стены к облицовке натуральным камнем - удалить любую отделку до кладки и устранить трещины, если они есть;
• армировать поверхности оцинкованной сеткой для лучшего сцепления клея с поверхностью, сетка к стенам крепится с помощью специальных анкеров;
• если предусмотрено утепление стен дома, то после этого монтируются теплоизоляция, обычно для этого используются листы пенополистирола, снова армирование;
• далее устанавливаются 4 плиты травертина, по одном на каждом углу стены, выравниваются по вертикали и горизонтали с помощью уровня, после этого устанавливаются остальные плиты камня.
На завершающем этапе отделки фасада травертином, приблизительно через сутки после монтажа каменных плит, специальными водоотталкивающими составами заделываются швы между ними.
- Sailor
- Читатель
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- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 26 авг 2021, 10:23
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