Подскажите, где можно купить плинтусы в Киеве?

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Подскажите, где можно купить плинтусы в Киеве?

Новое сообщение vinson21 » 10 фев 2022, 21:49

Я недавно нашёл плинтусы через Айбуд- https://ibud.ua/ru/c395-plintusy .Через них нашёл лучшую компанию с самыми выгодными ценами и заказал)


vinson21
 
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