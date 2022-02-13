Какую емкость септика стоит выбирать? Все зависит от количества образующихся сточных вод. В случае небольшого домохозяйства, который используется только изредка, пластикового септика на 3000 л будет достаточно. Если у вас большой дом и семья, выбирайте септик например на 8 000 л или даже на 10 000 л — меньший резервуар нужно опорожнять чаще, что требует дополнительных затрат и не функционально. Сколько стоят септики от завода? На пластиковые септики цена, как правило, небольшая. Любые различия между моделями аналогичной мощности обусловлены типом используемого материала, толщиной стенок и иными дополнительными конструктивными решениями.
Пластиковый септик должен располагаться именно таким образом, чтобы трубопровод, ведущий к септику, проходил без ненужных изменений по направления. Он не должен соприкасаться с проводниками, включая газ, электричество и телефонные линии. Лучше всего выбирать удаленное от зон отдыха место, например скажем террасу, чтобы в жаркие дни в домочадцы не попал неприятный запах. Купить недорогие септики напрямую у производителя проверенного годами Вы можете в компании "ДКС" в Москве. Возможна как покупка готовых септиков, так и покупка септиков с монтажом "под ключ". Сайт производителя септиков здесь https://dks-septiki.ru/ Телефон и email компании: +7-495-504-54-29 dks-moscow@yandex.ru