Дома из сухостоя

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Дома из сухостоя

Новое сообщение yshompoloffa » 17 фев 2022, 19:23

На портале https://venistroy.ru/doma-iz-suhostojnoj-sosny-kelo-osobennosti-materiala/ статью нашел занимательную про то, как при строительстве построек, в том числе и жилья, используют сухостой. Да этого могу сказать о подобном даже не слышал. Теперь осталось выяснить, насколько выбор подобного стройматериала оправдан с точки зрения финансов.


yshompoloffa
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