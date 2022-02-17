Дома из сухостоя
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Дома из сухостоя
На портале https://venistroy.ru/doma-iz-suhostojnoj-sosny-kelo-osobennosti-materiala/ статью нашел занимательную про то, как при строительстве построек, в том числе и жилья, используют сухостой. Да этого могу сказать о подобном даже не слышал. Теперь осталось выяснить, насколько выбор подобного стройматериала оправдан с точки зрения финансов.
- yshompoloffa
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- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 25 янв 2022, 18:24
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