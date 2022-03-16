Трехкомнатные квартиры в центре Екатеринбурга

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Трехкомнатные квартиры в центре Екатеринбурга

Новое сообщение cossotectsuvwyi95 » 16 мар 2022, 15:45

Трехкомнатные квартиры в центре Екатеринбурга в ЖК Макаровский. 3к квартиры в Екатеринбурге: площадь – от 102.3 м², цена – от 12 787 500 рублей. Купить трехкомнатную квартиру в центре Екатеринбурга всегда перспективно с точки зрения инвестиций. Смотрите все квартиры здесь https://makarovsky.pro/selections/3k-kvartiri-ekb/


cossotectsuvwyi95
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