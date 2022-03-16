Трехкомнатные квартиры в центре Екатеринбурга
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Трехкомнатные квартиры в центре Екатеринбурга
Трехкомнатные квартиры в центре Екатеринбурга в ЖК Макаровский. 3к квартиры в Екатеринбурге: площадь – от 102.3 м², цена – от 12 787 500 рублей. Купить трехкомнатную квартиру в центре Екатеринбурга всегда перспективно с точки зрения инвестиций. Смотрите все квартиры здесь https://makarovsky.pro/selections/3k-kvartiri-ekb/
- cossotectsuvwyi95
- Читатель
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- Сообщения: 32
- Зарегистрирован: 11 окт 2021, 12:28
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