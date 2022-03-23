ЖК "Белая башня" на Уралмаше

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

ЖК "Белая башня" на Уралмаше

Новое сообщение cossotectsuvwyi95 » 23 мар 2022, 18:06

Широкий выбор коммерческих площадей в ЖК "Белая башня" на Уралмаше площадью от 90 кв.м. Могут стать клиентами вашего бизнеса: будущие жильцы ЖК "Белая башня", часто посещают парк Победы, регулярно проезжают мимо, посещают Автомолл "Белая башня". Почему коммерческая недвижимость в ЖК на Уралмаше — это хорошо читайте здесь https://riviera-invest.ru/commercial-space/catalog/kommercheskaya-nedvizhimost-na-uralmashe/


cossotectsuvwyi95
Читатель
 
Сообщения: 38
Зарегистрирован: 11 окт 2021, 12:28
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Недвижимость, строительство, ремонт

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Tbot и гости: 12

cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group