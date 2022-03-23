ЖК "Белая башня" на Уралмаше
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ЖК "Белая башня" на Уралмаше
Широкий выбор коммерческих площадей в ЖК "Белая башня" на Уралмаше площадью от 90 кв.м. Могут стать клиентами вашего бизнеса: будущие жильцы ЖК "Белая башня", часто посещают парк Победы, регулярно проезжают мимо, посещают Автомолл "Белая башня". Почему коммерческая недвижимость в ЖК на Уралмаше — это хорошо читайте здесь https://riviera-invest.ru/commercial-space/catalog/kommercheskaya-nedvizhimost-na-uralmashe/
- cossotectsuvwyi95
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- Сообщения: 38
- Зарегистрирован: 11 окт 2021, 12:28
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