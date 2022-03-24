Квартиры в районе южного Автовокзала в Екатеринбурге

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Квартиры в районе южного Автовокзала в Екатеринбурге

Новое сообщение cossotectsuvwyi95 » 24 мар 2022, 11:42

Квартиры в районе южного Автовокзала в Екатеринбурге. Подберите недвижимость по параметрам: стоимость, число комнат, площадь, этаж тут https://beloretskiy.com/filter/ Купите квартиру рядом с улицей Степана Разина от 3,4 млн. руб. в ЖК «Белорецкий II».


cossotectsuvwyi95
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