Квартиры в жилом комплексе ЖК Veer Park

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Квартиры в жилом комплексе ЖК Veer Park

Новое сообщение cossotectsuvwyi95 » 25 мар 2022, 18:00

Квартиры в нашем жилом комплексе ЖК «Veer Park» на Эльмаше созданы так, чтобы новые жильцы могли сразу переехать. Каждая квартира будет представлена с чистовой отделкой. То есть каждого жильца уже будут ждать обои на стенах, красиво уложенный пол, межкомнатные двери, входная сейф-дверь и качественный набор сантехники. Таким образом мы предлагаем не обременять себя внутренними работами. Продуманный дизайн наших квартир порадует каждого новосёла. Подбор квартир по параметрам тут https://veer-park.ru/filter/


cossotectsuvwyi95
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